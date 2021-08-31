В Калифорнии из-за лесного пожара эвакуировали 30 тысяч человек

Пожар "Калдор", бушующий в округе Эль-Дорадо в Калифорнии, привел к эвакуации около 30 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении офиса губернатора штата.

Пожар начался еще в середине августа в горных малообитаемых районах Сьерра-Невады на востоке Калифорнии. К концу месяца его площадь достигла 700 квадратных километров, а огонь подошел к населенным пунктам, пишет ТАСС.

Пожар угрожает не только жителям Эль-Дорадо, но и отдыхающим в курортной зоне в районе озера Тахо, где также идет эвакуация. По оценкам чрезвычайных служб, "Калдор" может уничтожить до 20 тысяч строений.

В Калифорнии ситуация с лесными пожарами остается сложной. Запрет на посещение лесов продлен в штате по 17 сентября.