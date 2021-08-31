В Китае будут бороться с зависимостью от компьютерных игр

Власти Китая приняли решение сократить время, которое несовершеннолетние жители страны могут проводить за видеоиграми. Теперь дети Поднебесной смогут тратить на подобные занятия не более трех часов в неделю - по часу в пятницу и в выходные дни. Такая практика вводится в качестве одной из мер, предпринимаемых властями КНР для борьбы с игровой зависимостью.

Как уточняет агентство Синьхуа, игроки младше 18 лет теперь смогут играть только с 20.00 до 21.00. Помимо пятницы и выходных играть разрешается и в официальные государственные праздники. Ответственность за соблюдение новых правил должны взять на себя компании, предоставляющие соответствующие сервисы.

Государством также установлены более строгие правила по регистрации на игровых онлайн-платформах. Компании должны гарантировать, что несовершеннолетний пользователь зарегистрирован с использованием настоящих персональных данных, без использования каких-либо псевдонимов или иных уловок, позволяющих обойти возрастной ценз. Напомним, в 2019 году власти КНР уже вводили подобные ограничения и установили своеобразный комендантский час для лиц младше 18 лет, запретив им играть в онлайн-игры с 10 вечера до 8 утра.