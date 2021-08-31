В Китае будут бороться с зависимостью от компьютерных игр

Как уточняет агентство Синьхуа, игроки младше 18 лет теперь смогут играть только с 20.00 до 21.00. Помимо пятницы и выходных играть разрешается и в официальные государственные праздники. Ответственность за соблюдение новых правил должны взять на себя компании, предоставляющие соответствующие сервисы.
Государством также установлены более строгие правила по регистрации на игровых онлайн-платформах. Компании должны гарантировать, что несовершеннолетний пользователь зарегистрирован с использованием настоящих персональных данных, без использования каких-либо псевдонимов или иных уловок, позволяющих обойти возрастной ценз. Напомним, в 2019 году власти КНР уже вводили подобные ограничения и установили своеобразный комендантский час для лиц младше 18 лет, запретив им играть в онлайн-игры с 10 вечера до 8 утра.