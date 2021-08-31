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31.08.2021 16:17
Рубрика: Общество

В Китае раскопали реликвии древнейшего царства Шу

Текст: Денис Передельский
Фото: iStockphoto.com Фото: iStockphoto.com
Фото: iStockphoto.com

Китайские археологи при проведении раскопок на юго-западе страны обнаружили руины столицы древнего королевства Шу, история которого насчитывает не менее 4800 лет.

Фото: iStockphoto.com
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Как сообщает агентство "Синьхуа", находка была сделана в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Раскопки проводились на территории провинциальной столицы, в городе Чэнду. Первые реликвии царства Шу были найдены в октябре прошлого года.

В марте 2021 года стартовало полномасштабное археологическое исследование. На сегодняшний день раскопано уже более 80 древних гробниц и свыше десятка участков, содержащих руины жилых домов, а также множество различных артефактов.

Предварительное датирование показало, что найденные реликвии относятся к различным эпохам. Это свидетельствует о том, что данный район был заселен на протяжении многих тысячелетий. По словам Сюн Цяоцяо, руководителя раскопок, в ходе работ было обнаружено большое количество бронзовой, нефритовой и глиняной посуды.

Также найдена бронзовая печать, меч в форме ивового листа и другие артефакты, характерные для древней цивилизации Шу. Считается, что это было первое государство на территории Китая, его история насчитывает не менее 4800 лет.

Сюн Цяоцяо также отмечает, что раскопанное место сыграло ключевую роль в переходном периоде. Ранее археологи неподалеку от Чэнду обнаружили остатки города Саньсиндуй. Считается, что это была первая столица цивилизации Шу.

Однако затем по каким-то причинам столица была перенесена в современный город Чэнду. Саньсиндуй существовал еще несколько столетий, но постепенно пришел в упадок и исчез. В отличие от него новая столица поздней цивилизации Шу процветала и стала основой для появления и развития новых государств и династий.

Об этом свидетельствуют находки более поздних периодов. Так, этим летом археологи раскопали в Чэнду руины домов, которые относятся к периоду правления династии Западная Чжоу (1046-771 годы до нашей эры) и период Чуньцю (период весен и осеней). Последний был так назван по одноименному историческому эпосу. Этот период длился с 770 по 476 годы до нашей эры.

Новые находки предоставили археологам важные материалы для исследования и реконструкции истории древнего королевства Шу, добавляет Сюн. Считается, что древнее царство Шу просуществовало более 2000 лет, однако судить об этом можно только по косвенным источникам. Прямых письменных исторических источников в данном вопросе археологам явно не хватает.

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К слову, агентство "Синьхуа" сообщило и еще об одной любопытной и важной археологической находке. В Гуанчжоу, столице провинции Гуандун на юге Китая, при проведении раскопок исследователи обнаружили 58 гробниц и разнообразные артефакты двух исторических эпох.

Часть находок датирована периодом от эпохи позднего неолита до ранней эпохи правления династии Шан (1600-1046 годы до нашей эры). Другие гробницы и артефакты относятся к периоду от эпохи правления династии Западная Чжоу (1046-771 годы до нашей эры) до вышеупомянутого периода весен и осеней.

Археологические работы стартовали в Гуанчжоу в июне этого года, их общая площадь составила около 2000 квадратных метров. На сегодняшний день обнаружено более 160 предметов и наборов глиняной посуды, раннего фарфора и различных изделий из бронзы, нефрита и камня. Самой любопытной находкой стал хорошо сохранившийся высококачественный нефритовый браслет.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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