В Париже ограничили скорость транспорта

В столице Франции вступило в силу решение муниципалитета понизить максимальную скорость всего дорожного транспорта на улицах до 30 километров в час.

Правда, есть и исключения. Это несколько знаковых магистралей, в частности Елисейские Поля, где разрешен прежний лимит в 50 километров в час. Как заявили в муниципалитете, благодаря этой мере будет "улучшена городская экология, безопасность на дорогах".

Что касается экологии, то повсеместное снижение скорости вряд ли послужит делу очищения городского воздуха. Дело в том, что, как показали исследования экспертов госпредприятия CELEMA при французском министерстве экологии, выброс в атмосферу выхлопных газов на скоростях в пределах 30 километров в час на 18,9 процента больше, чем если автомобиль движется со скоростью от 50 до 70 километров в час. В то время как 59 процентов парижан, которые в основном пользуются городским общественным транспортом, поддержали акцию муниципалитета, местные автомобилисты возмущаются и обвиняют мэра Анн Идальго в целенаправленном наступлении на их права.