В РФ запретили госзакупки некоторых видов импортной техники

Российское правительство запретило проводить госзакупки некоторых видов импортной техники, рассказали в Минпромторге.

Так, полный запрет вводится на госзакупки интегральных электронных схем и смарт-карт, портативные компьютеры массой менее десяти килограммов, например, ноутбуки, планшеты, электронные записные книжки, и аналогичную продукцию, компьютеры и светильники.

Что касается остальной электроники, а также медицинской техники, то вводится правило "второй лишний" - заказчик обязан отклонить все заявки с предложениями импортных приборов, если есть хоть одно предложение о поставке российской электроники. Под это правило попадают, например, томографы, коммуникационные оборудование, охранно-пожарные сигнализации, эндоскопические комплексы и другие позиции.

Как отметил замглавы Минпромторга Василий Шпак, этот документ стал логическим продолжением принципиальной политики ведомства по импортозамещению.

"В дальнейшем мы будем продолжать создавать благоприятные условия и возможности для развития и укрепления позиций российских производителей электроники", - сказал Шпак.