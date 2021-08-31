В РФ запустят проекты по развитию электронной промышленности

Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание по формированию спроса на российскую радиоэлектронную продукцию. Он сообщил, что до конца года в стране запустят не меньше 10 сквозных кросс-отраслевых проектов, направленных на развитие электронной промышленности и внедрение отечественных решений во всех секторах экономики.

"По каждому такому проекту будет якорный потребитель со своим массовым спросом", - отметил премьер. Для "Ростелекома", например, это магистральное оборудование сетей связи, а для ВТБ и "Росатома" - аппаратно-программные и вычислительные комплексы для корпоративных информационных платформ.

"Мы будем масштабировать этот подход, поскольку он позволяет сформировать устойчивый спрос на продукцию наших микроэлектронных производств", - обрисовал Мишустин планы.

Научный и технический потенциал нашей страны сегодня, уверен председатель правительства, позволяет наладить полный цикл производства электронной продукции - от материалов и компонентов до конечных устройств и сервисов на их основе. В этих решениях заинтересованы все сектора отечественной экономики. Важно грамотно выстроить цепочку между разработчиками и потребителями, которая позволила бы увязать потребности рынка, возможности производителей и организаций-интеграторов, а также создать правильные инструменты формирования спроса на радиоэлектронную продукцию.