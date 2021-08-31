В Рио-де-Жанейро ужесточат ограничения для непривитых

Более того, сертификат о вакцинации будут требовать даже с тех, кому потребуется плановая операция в муниципальных больницах. Исключение сделают только для тех непривитых, у кого есть медицинский отвод.
Подтверждение вакцинации потребуется и для посещения всемирно известных достопримечательностей столицы бразильского карнавала. Впрочем, для привитых иностранных туристов это не станет помехой. В мэрии Рио-де-Жанейро "РГ" разъяснили, что ограничения не коснутся иностранных туристов, если на руках у них будет сертификат о прохождении полного курса вакцинации, выданный на родине.
Подтвердить факт вакцинации можно будет через специальное приложение или бумажным сертификатом. Пускать в места, подпадающие под ограничения, будут и тех, кто сделал первую прививку, но только если человек относится к возрастной группе, чья очередь на второй укол еще не подоспела.
"Мы будем создавать трудности для тех, кто не хочет прививаться, начиная с доступа к программам социальной поддержки, сфере здравоохранения, отдыху и в некоторых случаях даже работе. Очень важно, чтобы люди вакцинировались", - заявил мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес. Решение о введении новых ограничительных мер в Рио было принято на фоне роста заболеваемости дельта-штаммом коронавируса.