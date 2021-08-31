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31.08.2021 00:35
Рубрика: В мире

В Рио-де-Жанейро ужесточат ограничения для непривитых

Текст: Иван Карташов ( Бразилиа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)
В Рио-де-Жанейро с сентября начнут действовать жесткие меры против тех, кто отказывается прививаться от коронавируса. Ограничения коснутся посетителей фитнес-центров, бассейнов, тренировочных центров, стадионов, театров, кинотеатров, цирков, концертных залов, ярмарок и даже музеев и туристических достопримечательностей. Примечательно, что бары и рестораны новые ограничения пока не затронут.

Более того, сертификат о вакцинации будут требовать даже с тех, кому потребуется плановая операция в муниципальных больницах. Исключение сделают только для тех непривитых, у кого есть медицинский отвод.

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Подтверждение вакцинации потребуется и для посещения всемирно известных достопримечательностей столицы бразильского карнавала. Впрочем, для привитых иностранных туристов это не станет помехой. В мэрии Рио-де-Жанейро "РГ" разъяснили, что ограничения не коснутся иностранных туристов, если на руках у них будет сертификат о прохождении полного курса вакцинации, выданный на родине.

Подтвердить факт вакцинации можно будет через специальное приложение или бумажным сертификатом. Пускать в места, подпадающие под ограничения, будут и тех, кто сделал первую прививку, но только если человек относится к возрастной группе, чья очередь на второй укол еще не подоспела.

"Мы будем создавать трудности для тех, кто не хочет прививаться, начиная с доступа к программам социальной поддержки, сфере здравоохранения, отдыху и в некоторых случаях даже работе. Очень важно, чтобы люди вакцинировались", - заявил мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес. Решение о введении новых ограничительных мер в Рио было принято на фоне роста заболеваемости дельта-штаммом коронавируса.

В мире Южная Америка Бразилия Вакцинация от коронавируса

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