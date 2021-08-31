В Россию пришел Samsung с гигантской батареей дешевле 11 тысяч рублей

На российском рынке стартовали продажи Samsung Galaxy A03s - бюджетного смартфона с большим HD+ экраном 6,5 дюйма и емким аккумулятором на 5000 мАч.

Фото: Samsung

Аппарат работает на базе процессора MediaTek Helio P35, имеет 4/64 гигабайта памяти и тройную основную камеру (13 + 2 + 2 Мп). Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп. У аппарата есть и младшая вариация - на 3/32 Гб.

Samsung Galaxy A03s оснащен сканером отпечатка пальца в боковой кнопке включения, разъемом для наушников и FM-радиоприемником. Приятный бонус - порт USB-C, который можно назвать редким гостем в бюджетных моделях.

Самая дешевая модификация смартфона 3/32 Гб обойдется покупателям в 10990 рублей (данные Hi-tech Mail.ru), старшая будет стоить от 12660 рублей (данные "Яндекс.Маркета").