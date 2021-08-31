В Швейцарии хотят обложить дополнительным налогом миллиардеров

Швейцарская партия "Молодые социалисты" предложила пересмотреть налогообложение сверхбогатых граждан в целях социальной справедливости. В соответствии с проектом, в будущем прибыль от акций, проценты и дивиденды должны облагаться налогом в 1,5 раза больше, чем заработанный доход, как только прибыль превысит 100 тысяч швейцарских франков. В Швейцарии прирост капитала не облагается налогом.

"Небольшая группа людей владеет 43 процентами активов в нашей стране. Налогообложение прироста капитала принесет федеральной казне десять миллиардов в год. Благодаря этому мы сможем разгрузить низкие и средние доходы, то есть остальные 99 процентов населения" - цитирует журнал Blick лидера "Молодых социалистов" Ронью Янсен.

По ее словам, богатым не нужно больше работать, об этом позаботится фондовый рынок. Цены на акции стремительно растут.

В Швейцарии 26 сентября пройдет голосование по этой инициативе. В последнем представительном опросе предложение получило незначительное большинство голосов. "Молодые социалисты" взламывают хранилища? Это будет катастрофой", - возмущается советник Швейцарской народной партии (SVP) Томас Маттер. Он полагает, что это коснется не только одного процента миллиардеров, как утверждается, но и всех предпринимателей. "Они должны будут работать на государство с понедельника по четверг. Им останется только то, что поступит в пятницу". - подчеркнул эксперт.

Маттер предупреждает, что 10 процентов самых богатых людей в Швейцарии платят 50 процентов прямых налогов. Лобовая атака будет иметь разрушительный эффект. Предприниматели могут задуматься о вложении капиталов в других странах.

Опасения специалиста по выводу средств разделяет профессор экономики Матиас Бинсвангер. "Эта угроза представляется реальной", - указал он. Он также отметил, что лишь немногие компании перейдут на новую систему налогообложения в случае ее принятия. Кроме того, налоги являются лишь одним из элементов, делающих Швейцарию привлекательной.