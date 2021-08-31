В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных

В сирийской провинции Дераа заметно осложнилась ситуация из-за активизации бандформирований. В результате нападения боевиков погибли четверо военнослужащих, а еще восемь получили ранения, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"Существенно обострилась обстановка в районе Дераа-эль-Балад провинции Дераа. Нападениям подпольных ячеек террористов подвергся ряд государственных учреждений, а также подразделения правительственных сил, выполняющие задачи по поддержанию правопорядка, - сообщил агентству ТАСС замглавы Центра контр-адмирал Вадим Кулить. - Погибли четыре сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения",

Также, по его словам, в провинции Идлиб во время артобстрела боевиками села Баклина был ранен еще один военнослужащий армии Сирии.