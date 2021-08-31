В столице Кыргызстана обсудили культурное сотрудничество стран СНГ

В Киргизии в рамках празднования 30-летия Дня независимости проходят гастроли Молодежного симфонического оркестра СНГ под руководством Сергея Скрипки. Они стали возможны, в том числе и благодаря поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). Оркестр был создан более 10 лет назад и успел за это время дать концерты в разных странах мира. Музыканты выступали в залах генеральной ассамблеи ООН и ЮНЕСКО, давали концерты в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Украине и в других местах.

Во время мероприятия состоялась встреча с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, который вручил руководству МФГС высокие награды. Их обладателями стали спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюль-Бюль оглы и исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов.

На встрече шла речь о сотрудничестве Фонда с гуманитарными ведомствами и общественными организациями Кыргызстана. За последние 15 лет представители республики приняли участие в более чем 350 проектах реализуемых Фондом. А в самой Киргизии Фонд на регулярной основе осуществляет почти 60 проектов. Это такие мероприятия, как Международный форум молодых интеллектуалов, который проходит на озере Иссык-Куль, Международные состязания по национальным видам спорта, Международный фестиваль эпосов народов мира и другие.

Во время встречи руководства МФГС с министром образования и науки Кыргызстана Болотбеком Купешевым, которая также состоялась в эти дни, речь шла о возможности организации и проведения в стране в ближайшее время нескольких научно-образовательных проектов при поддержке Фонда. Кстати, МФГС поддерживает и Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера", и Международный кинофестиваль "Кыргызстан - страна короткометражных фильмов" - ежегодный киносмотр короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии.

Также в ближайших планах МФГС большая программа, связанная с тем, что киргизский город Каракол объявлен культурной столицей СНГ в 2022 году. Для справки, Каракол - четвертый по величине город Кыргызстана.