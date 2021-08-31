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31.08.2021 17:10
Рубрика: Общество

В Турции вскрыли предполагаемую гробницу царя Урарту

Текст: Денис Передельский
Фото: iStockphoto.com Фото: iStockphoto.com
Фото: iStockphoto.com

Турецкие археологи объявили о неожиданной и интригующей находке, сделанной во время очередного сезона раскопок в замке Чавуштепе. В некрополе, расположенном в северной части, была найдена и вскрыта гробница человека, который, как предполагают ученые, был правителем царства Урарту.

Фото: iStockphoto.com
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Об открытии рассказывает Hurriyet Daily News. Находка взволновала археологов по двум причинам. Во-первых, достоверно известно, что замок в Чавуштепе построил урартский царь Сардури II.

Во-вторых, найденная в некрополе гробница оказалась роскошной. Установлено, что в ней был погребен мужчина, которого похоронили вместе с богатыми дарами. В гробнице были обнаружены останки собаки, четырех лошадей, а также множества быков, коров и овец. Согласно древним верованиям, все эти подношения должны были обеспечить погребенному человеку безбедную жизнь в загробном мире.

"Хорошее состояние захоронения человека, погребенного вместе со своими лошадьми, - это ситуация, с которой мы столкнулись впервые, - говорит профессор Рафет Чавушоглу из Университета Юзюнджю Йыл, который руководит раскопками. - Работы все еще продолжаются. Надеюсь, в ближайшие дни мы получим новые свидетельства благородного происхождения этого человека".

Археологи предполагают, что гробница могла принадлежать правителю царства Урарту. Впрочем, рассматриваются и иные версии. Например, это мог быть не царь, но представитель царской семьи. Это также мог быть прославленный воин. Известны случаи, когда в древности воинов хоронили вместе с их лошадьми. В любом случае, гробница явно принадлежала важному человеку, представителю высшего сословия.

"Это место всегда было для нас первым, где мы столкнулись с урартскими погребальными традициями, - продолжает профессор Чавушоглу. - А подобное захоронение вообще первое для нас. В ходе исследований, проведенных вместе с группой экспертов, мы установили, что гробница находится на своем первоначальном месте".

Обращают внимание археологи и на другие любопытные находки. Например, рядом с захоронением была обнаружена уникальная лампа, подобных которой никогда ранее не находили. Ее изучение даст ученым принципиально новую информацию о том, как в древности работали средства освещения. Кроме того, сам тип захоронения оказался уникальным. Никогда прежде ничего подобного в урартских памятниках не встречалось.

Фото: iStock
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"Мое внимание также привлекли керамические изделия, найденные рядом с гробницей, они оказались очень качественными, - говорит соавтор исследования археолог Ханифи Бибер. - Эти изделия напоминают изящную керамику, хранящуюся в Ванском музее. Гробница пока еще не раскопана полностью, возможно, будут и другие интересные находки. Но уже сейчас, учитывая наличие лошадей и высокое качество керамики, мы понимаем, что владелец гробницы не был обычным человеком. Скорее всего, он был правителем".

Возраст гробницы также еще предстоит уточнить. Ранее в этом же замке в ходе раскопок были обнаружены скелеты мужчины и женщины, возраст которых составляет 2777 лет. Кроме того, были найдены останки трехлетнего ребенка, похороненного с большим количеством роскошных украшений.

К слову, Урарту - это древнее могущественное государство, располагавшееся на территории Армянского нагорья (современные Армения, Турция, Иран и Азербайджан). Оно доминировало среди государств Передней Азии в первой четверти I тысячелетия до н.э. В первой половине VIII века до н.э. Урарту одержало победу над мощной Ассирией. Согласно письменным источникам, это царство прекратило свое существование в VI веке до н.э.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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