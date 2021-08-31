ВЦИОМ: 73 процента россиян довольны тем, как провели лето

Почти три четверти россиян или 73% участников опроса довольны тем, как провели лето. Треть опрошенных или 33 процента заявили, что лето для них было лучше предыдущего. Таковы итоги социологического исследования ВЦИОМ.

Правда, 19% оказались недовольны прошедшим летом и считают, что оно было хуже, чем в прошлом году. 47% полагают, что лето было не лучше и не хуже прошлого лета. Почти половина - 47% участников исследования высказали точку зрения о том, что прошедшим летом с ними произошло больше хорошего, чем плохого. 40% сказали о том, что хорошего и плохого было примерно поровну. И лишь 10% признали, что плохого было больше.

Главными событиями уходящего лета опрошенные назвали: отпуск, путешествия и отдых с семьей - 15%, заражение коронавирусом - 6%, рождение детей или внуков - 5%, работу - 4%, а также смену работы или повышение в должности - 4%. Среди главных событий в жизни населенного пункта, региона или страны, 16% участников исследования выделили ремонт дорог, 16% отметили сооружение мостов и станций метро, 6% - благоустройство города, 5% - пожары и задымленность, по 4% назвали борьбу с коронавирусом, а также строительство детских и спортивных площадок.

В части видов отдыха также мало изменений относительно прошлых лет. Самый распространенный вид отдыха - работа на даче (40%). Треть или 33% опрошенных занимались домашним хозяйством, 30% проводили время с детьми. Около 29% гуляли на природе, 27% встречались с друзьями. При этом 47% признались, что за прошедшее лето не прочитали ни одной книги. Около 6% участников опроса рассказали о том, что летом они пережили романтические увлечения и любовь.