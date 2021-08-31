Вильфанд пообещал теплую погоду в сентябре

Сентябрь на большей части территории России обещает быть вполне теплым.

"На большей части территории нашей страны температура будет около и выше нормы: от Волги до Тихого океана", - рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом в западной части страны, в том числе и в столичном регионе, температура в сентябре будет соответствовать климатической норме. И со 2 сентября минимум 5 дней ожидаются холодными. Похолодание придет со 2 сентября. Ночные температуры могут опускаться до 3-8 градусов тепла. Днем в пределах 12-14 тепла.

Но, как отмечает Вильфанд, когда в сентябре наступает холодная погода, это всегда предвестник бабьего лета. "О его начале мы сообщим за три-четыре дня", - пообещал метеоролог.

Он также рассказал, что дефицит осадков в сентябре прогнозируется на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и в Хакасии.