Внутренние авиаперевозки за семь месяцев выросли на 18% к 2019 году

В январе-июле 2021 года российские авиакомпании на внутренних линиях перевезли 48,5 млн пассажиров, что на 18% больше показателей за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Виталий Савельев.

"Внутренние перевозки выросли по сравнению с 2020 годом на 88% и составили 48,5 млн человек. По сравнению с 2019 годом рост составил почти 18%", - сказал глава Минтранса.

Всего в январе-июле 2021 года российские авиакомпании перевезли 57,3 млн пассажиров. Это на 65% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В июле перевезено 13,2 млн человек, рост составил почти 95%. По сравнению с 2020 годом. На внутренних линиях количество перевезенных пассажиров выросло на 53,7%, и составило 10,3 млн человек. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос почти на 29%.