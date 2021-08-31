Во Франции отказ от вакцинации грозит штрафами и лишением зарплаты

Вот уже три недели, как французам без санитарных пропусков не попасть ни в кафе, ни в кинотеатр, а с этого понедельника он стал обязательным и для всех, кто там работает, контактируя с клиентурой. Таких в стране без малого почти два миллиона человек. Список сфер, которые затронула эта мера, впечатляет. Помимо общепита, кинотеатров, музеев, вся спортивная инфраструктура, парки аттракционов, библиотеки, зоопарки, железные дороги, авиатранспорт, круизные корабли, казино, больницы, поликлиники и многое другое. Тем не менее, как заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, в течение этой недели власти намереваются "проявлять гибкость", отдавая предпочтение "педагогическому подходу".

Ну а после, что называется, не обессудьте. Предусмотрены санкции к тем сотрудникам, у кого не окажется при себе документа о вакцинации в виде QR-кода на смартфоне (разрешен и бумажный вариант), отрицательном тесте или перенесенном коронавирусе. На первый раз проверяющий выпишет штраф 135 евро, на второй - уже 1500 евро. Ну а если подобное случится трижды за месяц, то такому нарушителю грозит не только штраф в два с половиной раза больше, но и тюремное заключение до полугода. Правда, работодатель проштрафившегося вправе не доводить дело до такой крайности. К примеру, перевести человека на должность, где ему не придется общаться с клиентами или же отправить в отпуск. Есть и еще одно мощное средство воздействия, когда трудовой договор с работником прервут с одновременным лишением зарплаты.

К чему могут привести жесткие меры, явно предназначенные приблизить страну к наиболее полной вакцинации населения (сейчас здесь привиты двумя дозами 57,6 процента граждан)? Скорее всего, к новым акциям принципиальных противников санпропусков, которые ими воспринимаются как наступление на их гражданские права и свободы. Весь август, несмотря на летние каникулы, сотни тысяч манифестантов упорно маршировали по улицам городов. Только в минувшую субботу, по данным министерства внутренних дел, их было около 170 тысяч, и в два раза больше по подсчетам независимой структуры Le Nombre Jaune, что была создана во время мощных выступлений "желтых жилетов".