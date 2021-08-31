Во Франции отказ от вакцинации грозит штрафами и лишением зарплаты

Ну а после, что называется, не обессудьте. Предусмотрены санкции к тем сотрудникам, у кого не окажется при себе документа о вакцинации в виде QR-кода на смартфоне (разрешен и бумажный вариант), отрицательном тесте или перенесенном коронавирусе. На первый раз проверяющий выпишет штраф 135 евро, на второй - уже 1500 евро. Ну а если подобное случится трижды за месяц, то такому нарушителю грозит не только штраф в два с половиной раза больше, но и тюремное заключение до полугода. Правда, работодатель проштрафившегося вправе не доводить дело до такой крайности. К примеру, перевести человека на должность, где ему не придется общаться с клиентами или же отправить в отпуск. Есть и еще одно мощное средство воздействия, когда трудовой договор с работником прервут с одновременным лишением зарплаты.
К чему могут привести жесткие меры, явно предназначенные приблизить страну к наиболее полной вакцинации населения (сейчас здесь привиты двумя дозами 57,6 процента граждан)? Скорее всего, к новым акциям принципиальных противников санпропусков, которые ими воспринимаются как наступление на их гражданские права и свободы. Весь август, несмотря на летние каникулы, сотни тысяч манифестантов упорно маршировали по улицам городов. Только в минувшую субботу, по данным министерства внутренних дел, их было около 170 тысяч, и в два раза больше по подсчетам независимой структуры Le Nombre Jaune, что была создана во время мощных выступлений "желтых жилетов".