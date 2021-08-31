Врач рассказал о первом признаке угрожающего жизни состояния

Доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Минздрава России, врач-терапевт Дмитрий Карпенко объяснил, как не пропустить развивающийся инфаркт или инсульт.

Специалист отметил, что есть случаи, когда опасное для жизни состояние воспринимается пациентом как следствие усталости. Кто-то связывает недомогание с возрастом, теряя драгоценное время, передает aif.ru.

Врач указал на основные симптомы нарушения мозгового кровообращения. Как правило, пациенты отмечают покалывание в теле, которое может сопровождать онемение.

Многие жалуются на слабость или потерю способности двигаться в области лица, в руке, ноге. Как правило, с одной стороны.

Требуют осмотра врача для решения вопроса об экстренной госпитализации проблемы с ходьбой и равновесием, внезапная спутанность сознания, очень сильная головная боль, которой ранее никогда не было.