Врач рассказала, как лечить нарушение тонуса сосудов без лекарств

Показатели давления важны, чтобы вовремя распознать проблемы сердечно-сосудистой системы организма. Иногда бывает так, что нижнее (диастолическое) давление ниже нормы, при этом верхнее (систолическое) вполне ей соответствует.

Установить причины происшедшего может только полноценное медицинское обследование.

Как сообщила aif.ru кандидат медицинских наук Екатерина Кудина, в молодости - наиболее частой причиной этого состояния является нарушение баланса вегетативной нервной системы, а у пожилых людей - из-за потери эластичности сосудистой стенки в результате атеросклероза. Более редкими причинами могут быть пороки сердца, нарушения функции щитовидной железы, аритмии.

- Прежде всего надо четко понимать, что нет лекарственных препаратов, влияющих только на систолическое или диастолическое давление, - считает эксперт.

Если причиной является нарушение тонуса сосудов, то важную роль играют адекватные и регулярные физические нагрузки - скандинавская ходьба, плаванье и другие упражнения. При снижении диастолического давления из-за заболеваний сердца и щитовидной железы, лечение будет направлено на устранение причины.