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31.08.2021 19:10
Рубрика: Общество

Всем иностранным студентам разрешен въезд в Россию

Текст: Мария Агранович
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ снял последние ограничения для въезда студентов в Россию и утвердил алгоритм работы вузов со студентами-иностранцами.

Всем иностранным учащимся, в том числе из частных вузов, разрешен въезд в Россию, вне зависимости от того, установлено со страной выезда авиасообщение или нет.

Вузам необходимо:

- подготовить инфраструктуру для того, чтобы организовать для студента режим самоизоляции в случае необходимости (если тест не готов или показал положительный результат).

- составить список своих иностранных студентов. По этим спискам вузы направят ходатайства на оказание им визовой поддержки в территориальные органы МВД, а Минобрнауки России - в МИД.

Фото: РИА Новости
В вузы в новом учебном году смогут попасть все студенты - с прививками и без

- направить каждому иностранному студенту, включенному в список, инструкцию по въезду в Россию. Главное требование - наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Администрации регионов должны будут обеспечить вакцинацию иностранных учащихся.

Этот алгоритм действует в отношении всех вузов, в том числе частных.

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