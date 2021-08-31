Вышли три новых тизера "Шан-Чи и легенды десяти колец"

Российская премьера марвеловского фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" состоится уже в ближайший четверг.

Скоро "Кинократия" опубликует обзор картины, а пока можно ознакомиться с тремя новыми тизерами, живописующими эффектные сцены.

По сюжету мастер боевых искусств Шан-Чи "противостоит призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации "Десять колец".

Большой русский трейлер можно посмотреть здесь.

Напомним, на платформах фильм появится через 45 дней после театральной премьеры.