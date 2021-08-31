За две недели снизились цены на овощную продукцию в стране

Стоимость овощей в России снижается уже вторую неделю. Такую динамику зафиксировали сотрудники Росстата.

Минсельхоз ранее предупредил о снижении цены на "борщевой набор". В ведомстве подчеркнули, что это должно было произойти до наступления осени в связи с хорошим урожаем картофеля и овощей.

Росстат отмечает, что плодоовощная продукция за отчетный период подешевела в целом на 1,7%. Цена на морковь снизилась на 7,51%. Картофель стал дешевле на 1,91%. Стоимость томатов уменьшилась на 1,7%, огурцов - на 0,68%.

Известный эрудит Анатолий Вассерман оценил ситуацию со снижением цен на овощи, побывав в одном из сетевых магазинов шаговой доступности: "Я приобрел овощи на борщ. Могу сказать, что в целом все продукты доступные. Чек на покупку составил 289 рублей, что вполне соответствует тенденции к снижению цен, как у сетей, так и у производителей".

Эксперт также добавил, что мониторить цены на продукты следует на постоянной основе, а также расширять доступ сельскохозяйственных производителей к точкам продажи.

По словам заместителя председателя Российского творческого союза работников культуры Юлии Гладковой, необходимо посмотреть на динамику снижения цен. "Сейчас мы видим снижение, но давайте посмотрим, как будут обстоять дела в торговых сетях в дальнейшем", - подчеркнула она.