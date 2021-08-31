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Текст:   Ольга Воскресенская 
15:33 31.08.2021

За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах

Небольшие квартиры-студии всегда были в цене. Они востребованы как у студентов, так и у семейных пар без детей. Перед началом делового сезона специалисты федерального портала "Мир квартир" проанализировали цены на такое жилье площадью до 32 кв. м на вторичном рынке в 70 городах. И пришли к выводу, что за год цены в среднем выросли на 20,6%.

Не перестает удивлять рекордами рынок недвижимости в Сочи. Знакомый, который давно изучает цены на жилье на курорте, поделился: "Спрос на квартиры в Сочи сумасшедший! Далеко не в центре города в самой типовой многоэтажке самую простенькую квартиру, которая давно не видела ремонта, можно сегодня купить за миллион рублей! И это цена за один квадратный метр! На курорте выгоднее приобретать не квартиру, а дом. Дешевле обойдется!"

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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Специалисты "Мир квартир" подтверждают: за последний год фиксируется беспрецедентный рост на вторичное жилье в Сочи. С августа 2020 года малогабаритные квартиры и студии здесь стали дороже на 78,3%.

Не так резко, но все же очень ощутимо выросли цены в Севастополе (+43,9%), Калининграде (+39%), Санкт-Петербурге (+30,2%) и Симферополе (+29,9%).

Генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко объясняет взрывной ценовой рост на жилье в Сочи объявленным местными властями мораторием на строительство многоэтажек. "Дефицит новостроек перенаправил поток покупателей на регулярный рынок, последний же немедленно отреагировал повышением стоимости, - поясняет эксперт. И добавляет, что цены в Сочи начали расти еще с начала пандемии, когда российские отпускники остались без заграничных поездок и стали присматривать курортное жилье на родине.

В результате сегодня по цене средней сочинской малометражки можно купить просторную двух или даде трехкомнатную квартиру в большинстве городов России.

Чемпионами по абсолютной стоимости были и остаются московские малогабаритки. Так называемые "квартиры для пиджака" особенно популярны у командировочных, которым по работе нужно часто приезжать в столицу. За год они прибавили миллион(+14,9%) и к концу августа оцениваются в среднем в 7,69млн рублей.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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На третьем месте по дороговизне квартир общей площадью до 32 кв.м оказался Санкт-Петербург. Цены а год выросли примерно на 30%, и в среднем квартиру-студию в Северной столице можно найти за 5 миллионов рублей. И то, если повезет! На такое жилье здесь всегда спрос. В новом сезоне среднюю малогабаритку Питера уместнее сравнивать по стоимости с севастопольской (4,96 млн рублей и 4,29 млн рублей соответственно).

Владивосток, где вторичные квартиры до 32 кв. м стоят 3,81 млн рублей, обогнал Подмосковье (3,43 млн рублей) и занял в топе самых дорогих городов четвертое место.

Самые низкие цены на малометражки отмечены в Нижнем Тагиле, Магнитогорске и Кургане. Для покупки компактной квартиры или студии здесь понадобится в среднем 1,2-1,3 млн рублей. Как нетрудно подсчитать, это в 6 раз ниже, чем в Москве, и на 5 миллионов меньше, чем в Сочи.

В целом по всем городам средняя стоимость небольших квартир и студий оценивается в 2,33 млн рублей. С прошлого августа она выросла на 20,6%.

Ждать, когда малогабаритки подешевеют - не стоит, уверен Павел Луценко. По его словам недвижимость в нашей стране в последний год только дорожала.

Фото: mirkvartir.ru

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