Зачем нужен интервенционный фонд сахара

Правительство включило сахар в список продуктов для государственных интервенций. Распоряжение об этом на днях подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это позволит избежать резких скачков цен, как случилось в прошлом году. Сейчас такой госфонд есть только для зерна.

Государство использует интервенции как инструмент регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей, пояснили в правительстве. Когда цены низкие, зерно закупают у производителей в госфонд, и цены растут, что позволяет аграриям не быть в убытке. А когда цены слишком высокие, из госфонда продают зерно - и цены под давлением дополнительного предложения снижаются. Таким же образом будет работать и госфонд сахара.

Его формирование начнется в 2022 году, говорится в сообщении правительства. Ранее Минсельхоз предложил создать в госфонде неснижаемый запас в 250 тысяч тонн.

Сам инструмент госинтервенций эффективный. И заявленного объема фонда вполне достаточно, чтобы влиять на цену сахара, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Другое дело, что лучше было бы организовать интервенционный фонд уже в этом году "для подстраховки", считает эксперт.

По данным Минсельхоза, в этом году площадь под сахарной свеклой увеличена на 8,4%. По прогнозам ведомства, будет собрано около 40 млн тонн сахарной свеклы, из которой можно произвести более 6 млн тонн сахара. Этого хватит для внутреннего потребления.

В этом году урожай сахарной свеклы будет "компактным" на юге, в центре страны, Поволжье. Сказались жара, поздний сев и другие неблагоприятные факторы, говорит Рылько. По его оценке, будет произведено около 5,7-5,8 млн тонн сахара. Плюс к этому небольшой объем сахара-песка производится из сиропа и мелассы (они тоже производятся из сахарной свеклы). Помимо этого, на рынке есть белорусский сахар.

Все это позволит полностью закрыть потребности российского рынка - дефицита точно не будет, заверяет эксперт. Тем более с учетом того, что потребление сахара в последние годы падает из-за снижения численности населения. По данным ИКАР, если в сезоне 2017-2018 годов россияне съели 6,131 млн тонн сахара, то в сезоне 2021-2022 годов ожидается потребление на уровне чуть выше 5,7 млн тонн сахара.

По итогам прошлого года из-за сокращения площадей и неблагоприятной погоды производство сахара снизилось на 20%, до 5,8 млн тонн (при потреблении около 6 млн тонн). В результате сахар стал самым подорожавшим продуктом: по данным Росстата, цены на него выросли на 64,5%. На это обращал внимание президент Владимир Путин.

Правительство приняло несколько мер для стабилизации ситуации. С конца прошлого года по июнь 2021 года между производителями и торговыми сетями действовали соглашения о заморозке цен на сахар: в опте - на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице - 46 рублей за килограмм. При этом производителей сахара, которые удерживали цены на таких отметках, государство поддержало субсидиями. А с 15 мая по 30 сентября открыт беспошлинный ввоз импортного сахара по квоте в 350 тысяч тонн. Что позволит россиянам спокойно закатать нужный объем варенья и компотов.