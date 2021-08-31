Зачем нужен интервенционный фонд сахара

Новости

Профессор РАН Мажуга предложил активнее вовлекать российских студентов в научные проекты 21:12
В РФ запретили госзакупки некоторых видов импортной техники 21:06
За две недели снизились цены на овощную продукцию в стране 21:04
"Аэрофлот" и S7 раскрыли стоимость перелета на курорты Египта 20:42
Посольство РФ в КНР выразило соболезнование в связи со смертью Всеволода Овчинникова 20:26
Чернышенко объяснил, как получить виртуальную "Пушкинскую карту" 20:23
Умер актер Владислав Зайченко 20:03
На ВЭФ впервые представят человекоподобного робота производства РФ 19:41
"Босс-молокосос 2" опять возглавил российский прокат 19:39
Клубы РПЛ поддержали изменение лимита на легионеров 19:29
В Пулково перепутали гробы с телами умерших женщин 19:13
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью 19:12
Психолог: Почему нужно отдавать ребенка в 2,2 года в сад 19:12
Трейлер: "КиноПоиск" выпустит документалку о хоккейном уральском дерби 19:05
Моргенштерн опубликовал первые кадры со своей свадьбы 18:54
Столица Болгарии рискует остаться без отопления из-за требований ЕС 18:47
В Пскове у пациента диагностировали малярийную инфекцию 18:41
На Дону троих сотрудников ГИБДД обвинили в превышении полномочий 18:34
"Газпром": Пусконаладка на первой нитке «Северного потока-2» завершается 18:30
Стало известно, как пройдет 1 сентября в столичных школах 18:30
В РФ запустят проекты по развитию электронной промышленности 18:12
Вышли три новых тизера "Шан-Чи и легенды десяти колец" 18:08
Названа дата первого листопада в Москве 18:03
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность 17:56
Приставы проверили бухгалтерии в компаниях, где работают алиментщики 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
31.08.2021 20:40
Рубрика: Экономика

Зачем нужен интервенционный фонд сахара

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
Правительство включило сахар в список продуктов для государственных интервенций. Распоряжение об этом на днях подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это позволит избежать резких скачков цен, как случилось в прошлом году. Сейчас такой госфонд есть только для зерна.

Государство использует интервенции как инструмент регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей, пояснили в правительстве. Когда цены низкие, зерно закупают у производителей в госфонд, и цены растут, что позволяет аграриям не быть в убытке. А когда цены слишком высокие, из госфонда продают зерно - и цены под давлением дополнительного предложения снижаются. Таким же образом будет работать и госфонд сахара.

Правительство включило сахар в перечень продукции для интервенций

Его формирование начнется в 2022 году, говорится в сообщении правительства. Ранее Минсельхоз предложил создать в госфонде неснижаемый запас в 250 тысяч тонн.

Сам инструмент госинтервенций эффективный. И заявленного объема фонда вполне достаточно, чтобы влиять на цену сахара, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Другое дело, что лучше было бы организовать интервенционный фонд уже в этом году "для подстраховки", считает эксперт.

По данным Минсельхоза, в этом году площадь под сахарной свеклой увеличена на 8,4%. По прогнозам ведомства, будет собрано около 40 млн тонн сахарной свеклы, из которой можно произвести более 6 млн тонн сахара. Этого хватит для внутреннего потребления.

В этом году урожай сахарной свеклы будет "компактным" на юге, в центре страны, Поволжье. Сказались жара, поздний сев и другие неблагоприятные факторы, говорит Рылько. По его оценке, будет произведено около 5,7-5,8 млн тонн сахара. Плюс к этому небольшой объем сахара-песка производится из сиропа и мелассы (они тоже производятся из сахарной свеклы). Помимо этого, на рынке есть белорусский сахар.

Фото: iStock
Врач назвала предельную дозу сахара в сутки

Все это позволит полностью закрыть потребности российского рынка - дефицита точно не будет, заверяет эксперт. Тем более с учетом того, что потребление сахара в последние годы падает из-за снижения численности населения. По данным ИКАР, если в сезоне 2017-2018 годов россияне съели 6,131 млн тонн сахара, то в сезоне 2021-2022 годов ожидается потребление на уровне чуть выше 5,7 млн тонн сахара.

По итогам прошлого года из-за сокращения площадей и неблагоприятной погоды производство сахара снизилось на 20%, до 5,8 млн тонн (при потреблении около 6 млн тонн). В результате сахар стал самым подорожавшим продуктом: по данным Росстата, цены на него выросли на 64,5%. На это обращал внимание президент Владимир Путин.

Правительство приняло несколько мер для стабилизации ситуации. С конца прошлого года по июнь 2021 года между производителями и торговыми сетями действовали соглашения о заморозке цен на сахар: в опте - на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице - 46 рублей за килограмм. При этом производителей сахара, которые удерживали цены на таких отметках, государство поддержало субсидиями. А с 15 мая по 30 сентября открыт беспошлинный ввоз импортного сахара по квоте в 350 тысяч тонн. Что позволит россиянам спокойно закатать нужный объем варенья и компотов.

Экономика АПК Экономика Товары и цены Правительство Председатель Правительства Правительство Минсельхоз Цены на продукты

Главное сегодня

Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
Лавров: Каждый новый режим в Киеве "тупиковее" предыдущего
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег