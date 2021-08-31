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31.08.2021 21:14
Рубрика: Власть

Захарова: Афганцы никогда не забудут НАТО

Текст: Алексей Чуриков

После всего, что сотворила Организация Североатлантического альянса за период своего пребывания в Афганистане, вряд ли забудется афганцами. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Maya Alleruzzo/AP
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Комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, пообещавшего "не забывать" о тех, кто не успел покинуть Афганистан, Захарова обратила внимание на то, что и Североатлантический альянс, да и самого Столтенберга, там тоже вряд ли забудут.

"Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец", - написала Мария Захарова.

Немногим ранее официальный представитель МИД РФ обратила внимание на заявление другого европейского чиновника, министра по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиаса Тесфайе. Он заявил, что афганцам следует дать "четкий политический сигнал", чтобы они не ехали в Европу.

Фото: Wakil Kohsar / AFP
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"Очень важен и другой сигнал, который не менее четко формулирует, что западные страны должны перестать вмешиваться в дела суверенных государств без правовых на то оснований и налаживать там "демократию", чтобы потом не пришлось делать то, к чему призывает датский министр", - заключила Захарова.

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