Захарова: Офису президента Зеленского стоит переименовать Украину в Укрусь

В свете последних заявлений советника президента Украины Владимира Зеленского, страну впору переименовать в Укрусь. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментарий Захаровой связан с заявлением главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, предложившего переименовать Украину в Русь-Украину. "Надо у них отобрать бренд "русских" в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно - русско-российская война. Русь - это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим", - привела слова Арестовича российский дипломат.

"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите", - написала Мария Захарова.