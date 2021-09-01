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01.09.2021 07:00
Рубрика: Культура

10 важных вопросов о "Пушкинской карте"

Текст: Наталья Лебедева
С 1 сентября все молодые люди нашей страны в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить "Пушкинскую карту", на которую государство уже предусмотрительно положило 3000 рублей, и купить на эти деньги билет в театр, музей, галерею и даже филармонию. Готовы вступить в бой с бескультурьем и невежеством - тогда вперед, за "Пушкинской картой"! А мы расскажем, как ее оформить и куда можно будет пойти.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Кто может получить "Пушкинскую карту"?

Любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет.

Как получить "Пушкинскую карту"?

Оформить "Пушкинскую карту" можно на портале "Госуслуги". Заполняете заявление и буквально через несколько минут становитесь обладателем виртуальной карты Мир. После этого устанавливаете мобильное приложение "Госуслуги. Культура" и выбираете то, что вам по вкусу.

Если у вас пока нет подтвержденной учетной записи на портале "Госуслуги", придется ее получить. Это можно сделать онлайн через банк, в центре обслуживания, с помощью УКЭП или через Почту России.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Как быть, если у меня нет смартфона, а интернет в нашей деревне бывает раз в неделю?

Тогда вам надо обратиться в ближайшее отделение "Почта Банка". Там вам помогут оформить пластиковую "Пушкинскую карту". С ее помощью вы сможете купить билеты в кассах учреждений культуры. Приятным бонусом для вас станет возможность выбрать дизайн карты - предпочитаете классический дизайн или стиль стрит-арт?

Неужели правда для меня все будет бесплатно?

Да, в 2021 году у каждого обладателя Пушкинской карты будет на счету 3000 рублей. В следующем 2022 году, эту сумму обещают увеличить до 5000 рублей.

Но запомните, эти деньги можно потратить только на культурный досуг. А именно: оплатить ими билеты на любое мероприятие, представленное в официальной афише.

Куда можно будет сходить?

Полная афиша всех событий уже доступна на портале "Культура.РФ" и в приложении "Госуслуги. Культура". В программе участвуют около 1500 тысяч учреждений культуры, как государственных, так и частных, которые уже предлагают около 10 000 интереснейших событий.

Ограничения тоже есть: по "Пушкинской карте" нельзя будет купить билеты в цирк или кино.

Обязательно ли выбирать музеи и театры только своего региона?

Нет. И это одно из главных достоинств этой программы. Вы может выбрать любой музей или театр, находящийся в любой точке страны. И если вы мечтали побывать в Большом театре или легендарной Мариинке, то с "Пушкинской картой" это возможно. Правда, учтите, что пока у нас в стране действуют антиковидные ограничения, и придется проявить терпение, чтобы получить желаемый билет.

Как купить билеты?

Выберите понравившееся мероприятие в приложении "Госуслуги. Культура" или на портале "Кульутра.РФ". Оплатите билет "Пушкинской картой" там же в приложении, у билетных операторов, на сайте учреждения или прямо в кассе.

Обратите внимание, билет будет именным - подарить его другу или отдать маме не получится.

Если мне не хватает средств на балансе "Пушкинской карты", могу ли я доплатить свои деньги?

К сожалению, пока такой возможности нет. Но разработчики думают, как решить эту проблему.

Если я не успею потратить 3000 рублей до 31 декабря 2021 года, значит ли это, что в следующем году у меня будет уже 8000 на счету?

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К сожалению, копить "культурные" деньги не получится. И если вы не успеете их потратить в этом году, то они "сгорают". В новом году вы получите новую, определенную государством сумму. Так что не откладывайте долгожданный поход в театр на потом!

Если я купил билет, но по уважительной причине не смогу сходить в театр? Мне вернут деньги?

Да, с билетами, купленными по "Пушкинской карте", действуют те же правила возврата, что и с обычными билетами. Вы сможете вернуть билет, а баланс вашей карты пополнится на стоимость возвращенного билета.

Культура Арт Музеи и памятники

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