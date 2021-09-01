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01.09.2021 19:16
Рубрика: Общество

Анна Кузнецова предложила маркировать позитивный контент в Сети

Текст: Елена Яковлева
Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила маркировать позитивный детский контент в интернете. По ее мнению, маркировка сделает его более заметным и даст возможность детям "кликать на добро".

По его мнению, сегодня недостаточно развивать ресурсы, блокирующие те или иные деструктивные проявления в интернет-среде. Не менее важно создавать и продвигать позитивный контент, заявила она сегодня на церемонии подписания добровольных обязательств по выявлению деструктивного контента и ограничению доступа детей к нему компаниями-учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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Церемония подписания проходила в Москве, участие в ней в режиме видео-конференц-связи из Владивостока принял президент России Владимир Путин.

Анна Кузнецова также предложила рассмотреть возможность маркировки или продвижения этого контента, по аналогии с контекстной рекламой. Она считает, что можно "подобрать технологии, которые помогли бы патриотической информации, информации созидательного содержания о добрых делах детей" стать более заметной.

При этом задача родителей и педагогов, по ее мнению, делать так, чтобы наши дети "кликали на добро, выбирали эти добрые замечательные ресурсы".

Кузнецова подчеркнула, что родители ждали подписания таких обязательств. А в ее аппарат поступали и поступают их обращения, рассказывающие о встревоженности родителей тем, что "они видят в Сети".

Детский омбудсмен надеется на успешность предпринятых мер и на "новую эпоху для наших детей в интернете".

Фото: Владимир Аносов
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Среди тех, кто подписал добровольные обязательства - генеральный исполнительный директор "Мэйл.ру груп" Борис Добродеев, генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян, гендиректор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова, генеральный директор АО "Газпром-медиа холдинг" Александр Жаров, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, президент МТС Вячеслав Николаев, гендиректор "Мегафона" Хачатур Помбухчан и гендиректор "Вымпелкома" Александр Торбахов.

Владельцы крупнейших российских платформ, видеохостингов и поисковиков берут на себя повышенные обязательства самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к противоправной информации и контенту, способному нанести вред здоровью и развитию детей, и обмениваться лучшими практиками и новейшими разработками по их обнаружению.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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