Байден заявил Зеленскому, что хочет снова посетить Украину

Президент США Джо Байден хотел бы снова посетить Украину. Об этом он заявил на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Глава Белого дома вспомнил о своей прошлой поездке в Киев и отметил, что с удовольствием нанес бы повторный визит.

Байден также заявил, что между США и Украиной уже сформированы "прочные партнерские отношения", которые "станут еще прочнее". Интересно, что, по мнению американского лидера, у двух стран есть общее - это "система ценностей". Она заключается в том, чтобы Европа была "целостной, свободной и пребывала в мире", пишет ТАСС со ссылкой на сообщения пресс-службы Белого дома.