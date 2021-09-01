Новости

Райкконен объявил о завершении карьеры в "Формуле-1" 23:01
Байден заявил Зеленскому, что хочет снова посетить Украину 23:00
Британская разведка считала риск падения Кабула в этом году "маловероятным" 22:57
Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису 22:49
Утверждены требования к индустриальным паркам и промышленным технопаркам 22:47
МЭР: Рост ВВП в июле остался выше допандемийного уровня 22:20
Арсен Захарян станет самым молодым полевым игроком в истории сборной России 21:49
Новак: Россия в октябре увеличит добычу нефти 21:49
Карпин: Мне не очень интересно, почему Кафанов выбрал Гилерме 21:42
СМИ: В Афганистане Масуд и талибы не смогли договориться 21:08
Женская сборная России проиграла Италии в 1/4 финала ЧЕ по волейболу 20:51
За сутки 56 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:48
Росстат: ВВП России в первом полугодии вырос на 4,8% 20:43
Стал известен стартовый состав России на матч с Хорватией 20:36
Украинские футболисты не смогли победить Казахстан в отборе ЧМ-2022 20:28
Лидер "Талибана" может стать главой правительства Афганистана 20:02
Годовая инфляция в РФ стала самой высокой за пять лет 20:01
В Центральную Россию идет ультраполярный холод 19:51
В пункте вакцинации Петербурга сделать прививку поможет робот 19:51
Цены на мясо продолжают расти 19:24
Эксперт рассказал, когда в России снова появятся эквадорские бананы 19:10
Росстат рассказал о росте зарплат и пенсий 19:01
Названы регионы, где строить жилье дешевле всего 19:01
Уровень безработицы в РФ приблизился к абсолютному рекорду 2019 года 19:00
Источник: Мониторинг ОПЕК+ посоветовал наращивать добычу нефти 18:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
01.09.2021 23:00
Рубрика: В мире

Байден заявил Зеленскому, что хочет снова посетить Украину

Президент США Джо Байден хотел бы снова посетить Украину. Об этом он заявил на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Фото: Gettyimages
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США пошел не по плану

Глава Белого дома вспомнил о своей прошлой поездке в Киев и отметил, что с удовольствием нанес бы повторный визит.

Байден также заявил, что между США и Украиной уже сформированы "прочные партнерские отношения", которые "станут еще прочнее". Интересно, что, по мнению американского лидера, у двух стран есть общее - это "система ценностей". Она заключается в том, чтобы Европа была "целостной, свободной и пребывала в мире", пишет ТАСС со ссылкой на сообщения пресс-службы Белого дома.

В мире экс-СССР Украина В мире США

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Новак: Россия практически до нуля сократила экспорт бензина
Минпромторг прокомментировал сообщения СМИ о причинах крушения Ил-112В
Глава Европарламента осудил страны ЕС за отказ принимать афганских беженцев
"Ударим, но позже": Как Байден ответит на атаки в Кабуле
Чем программы немецких партий завлекают избирателей