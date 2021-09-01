Белый дом объявил о планах строительства 100 тысяч домов по доступной цене

Белый дом объявил в среду о планах строительства почти 100 000 доступных домов в течение следующих трех лет, чтобы решить проблему нехватки жилья, которая в последние годы способствовала резкому росту цен на недвижимость в Америке.

По данным источников в американской администрации, Белый дом ограничит продажу новых домов некоммерческим организациям, а не инвесторам, которые купили один из каждых шести домов, проданных в США во втором квартале этого года. Планы, разработанные для стимулирования строительства в городских и сельских районах, будут реализованы министерствами финансов, жилищного строительства и городского развития и Федеральным агентством жилищного финансирования, которое регулирует деятельность контролируемых государством ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac, отмечает издание Politico.

Политики годами беспокоились о нехватке жилья, из-за которой домовладение стало недоступным для миллионов американцев. Согласно июньскому отчету, подготовленному и опубликованному Национальной ассоциацией риэлторов, жилищный фонд США рос в среднем лишь на 1 процент в год за последние два десятилетия, по сравнению с 1,7 процента с 1968 по 2000 год.

Цены на жилье продолжали расти во время пандемии, даже несмотря на то, что остальная часть экономики находилась в затруднительном положении. И они не демонстрируют никаких признаков замедления: Так, цены на недвижимость в США в июне выросли на 18,6% по сравнению с годом ранее, согласно национальному индексу цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller - самому высокому годовому показателю с момента создания индекса в 1987 году.