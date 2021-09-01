Британская разведка считала риск падения Кабула в этом году "маловероятным"

В Лондоне считали риск падения Кабула в этом году маловероятным. Об этом говорилось на слушаниях в парламенте страны, которые прошли в среду с участием главы британского МИД Доминика Рааба.

Специальная комиссия по иностранным делам подвергла критике Рааба, спросив его, почему он не принял меры по оценке рисков падения афганского режима. Депутаты настаивали на том, чтобы Рааб объяснил, почему министерству иностранных дел не удалось разработать более надежные планы действий в чрезвычайных ситуациях до того, как Кабул пал 15 августа, что потребовало массовой эвакуации тысяч британских граждан и официальных лиц.

Со своей стороны министр иностранных дел Британии заявил, что полагал: афганская столица останется в безопасности до следующего года, основываясь на оценке Объединенного разведывательного комитета страны. По его словам, эту точку зрения широко разделяли союзники по НАТО. Он признал, что Лондон был "застигнут врасплох и удивлен ​​масштабом и скоростью падения Кабула" и тем, как проводилась оценка разведданных, отмечает Guardian.

Между тем в отчете британского МИД от 22 июля говорилось следующее: "Мирные переговоры зашли в тупик, и выход США из страны приводит к быстрому наступлению "Талибан" (группировка запрещена в РФ). В документе отмечалось, что это может "привести к падению городов, развалу сил безопасности, возвращению "Талибана" к власти, массовому перемещению населения и значительным гуманитарным проблемам.