Постановление правительства Республики Бурятия от 28 августа 2021 года № 485 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Бурятия на 2022 год"

Во исполнение абзаца 2 пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Бурятия на 2022 год в расчете на душу населения - 13130 руб., для трудоспособного населения - 14312 руб., пенсионеров - 11292 руб., детей - 13777 руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Бурятия В.Мухин







