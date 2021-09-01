ЦБ: С начала года объем средств на счетах эскроу вырос на 90,5%

Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 августа 2021 года составил 2,4 трлн рублей. На 1 июля этого года показатель был равен 2,2 трлн. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Эскроу - это специальный банковский счет, который используют, чтобы снизить риски при оформлении какой-либо сделки. На счетах эскроу деньги покупателя замораживаются до момента сдачи дома в эксплуатацию. Если же дом становится проблемным, деньги со счетов эскроу просто возвращаются дольщикам. Сейчас 64% жилых домов строятся через счета эскроу, сообщала ранее "РГ". Любая сделка с покупкой квартиры без счетов эскроу рискованна и не гарантирует получение жилья. Можно потерять и деньги, и остаться без квартиры.

"412,6 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов, - уточнили официальные представители регулятора. - Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет 4,46 трлн рублей".

Как следует из статистики регулятора, по сравнению с началом 2021 года общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос на 90,5% с 1,26 трлн рублей.

"РГ" ранее сообщала о незаконных схемах, связанных со счетами экскроу.