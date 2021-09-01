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01.09.2021 19:24
Рубрика: Экономика

Цены на мясо продолжают расти

Текст: Татьяна Карабут

За прошлую неделю, с 24 по 30 августа, мясо снова оказалось в числе наиболее подорожавших продуктов. Свинина выросла в цене на 0,49%, говядина - на 0,25%, баранина - на 0,15%, мясо кур - на 0,13%, следует из данных Росстата. При этом с начала года больше всего подорожало мясо птицы - более чем на 16%. Стоимость баранины с начала 2021 года увеличилась более чем на 13%, свинина - почти на 11%, говядина - на 7,77%.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Помимо мяса, подорожали также молочные продукты: масло сливочное - на 0,4%, молоко пастеризованное, творог жирный - на 0,3%, молоко стерилизованное - на 0,2%, сметана, сыры сычужные - на 0,1%. Некоторое увеличение цен отмечается на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 0,3%, а также ржаной хлеб - на 0,2%.

Цены на масло подсолнечное и сахар увеличились на 0,1%. На подсолнечное масло до сих пор действуют соглашения о заморозке цен между производителями и торговыми сетями. На сахар они прекратили свое действие 1 июня.

Продолжают дешеветь овощи борщевого набора. В среднем набор из пяти овощей снизился в цене на 2,51%: морковь - на 5,4%, свекла - на 5,3%, картофель - на 1,9%, капусту белокочанную - на 1,7%, лук репчатый - на 0,9%. При этом с начала года морковь подорожала в 1,6 раза, капуста - в 1,9 раза, картофель - на 34,43%, лук - на 26,36%.

Также продолжилось снижение цен на яйца - за неделю минус 0,5%. Кроме того, снизились цены на пшено - на 0,5%, крупу гречневую - на 0,1%.

Недельная инфляция минимальна - 0,09%. С начала года она составила 4,68%.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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