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01.09.2021 15:37
Рубрика: Власть

ЦИК: На выборах в Госдуму досрочно проголосовали более 7 тысяч человек

Текст: Галина Мисливская

С 29 августа в 36 регионах России началось досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Оно идет в труднодоступных или отдаленных местностях, а также на судах и полярных станциях.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Как рассказала на заседании в среду глава ЦИК Элла Памфилова, по состоянию на 31 августа в 10 регионах уже проголосовали 7717 избирателей, в том числе 6438 - в труднодоступных местностях, 1279 - на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании.

"Чтобы каждый гражданин России смог проголосовать, наши коллеги преодолевают огромные расстояния, на любых видах транспорта, включая гужевой. Огромная благодарность вам и низкий поклон. Мы знаем, в каких сложных условиях вы работаете, доблестно, ответственно и с большим желанием исполняя свой долг", - сказала она.

Напомним, голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет 17-19 сентября. В эти же дни в 12 субъектах Федерации будут избраны главы (девять - прямым голосованием, три - через парламенты), в 39 регионах пройдут выборы новых составов законодательных собраний.

Власть Работа власти Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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