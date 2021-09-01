ЦИК перенес начало заседания из-за Дня знаний

Регулярное заседание Центризбиркома в среду началось не в 11:00, как обычно, а в 15:00.

"Мы специально так сделали, чтобы наши коллеги в регионах, сотрудники аппарата смогли проводить детей и внуков в школу", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она также поздравила с днем рождения своего заместителя Николая Булаева. "Он, наверное, и учителем стал потому, что у него день рождения 1 сентября", - предположила Памфилова.

По образованию Николай Булаев - учитель физики, имеет опыт работы в школе, в том числе на посту директора.