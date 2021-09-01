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01.09.2021 16:27
Рубрика: Власть

ЦИК представил систему защиты от двойного голосования

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком подготовил сюрприз для возможных провокаторов, которые могут попытаться проверить на прочность систему дистанционного электронного голосования или "Мобильного избирателя". Алгоритм позволяет быстро проверить, получал ли гражданин, пришедший на участок, бюллетень в другом месте. В первую очередь сервис направлен на защиту от нарушений зарубежного и электронного голосования.

"Мы во время каждой избирательной кампании говорим о том, что надо добиться ситуации, когда двойное голосование является не только уголовно наказуемым деянием. Мы хотели бы, чтобы и технологически такая ситуация не могла быть реализована", - отметил зампред ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии в среду.

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"Мы подготовили сюрприз для провокаторов, готовых проверить систему на прочность. Механизм нам позволит не допустить разного рода провокаций, о которых знаем точно - они готовятся", - продолжила председатель комиссии Элла Памфилова.

По словам замглавы Минцифры Олега Качанова, сейчас ведется работа над особым сервисом, который позволит предотвратить случаи двойного голосования. С его помощью члены УИК смогут мгновенно получить информацию о том, включен ли избиратель в список участников дистанционного электронного голосования и не получил ли он уже бюллетень на другом избирательном участке.

Суть технологии в следующем. Каждого избирателя можно зашифровать - первые две буквы имени, фамилии, отчества, дата рождения и последние четыре цифры номер паспорта создают уникальный код. "Мы проверяли его по базе избирателей, по базе портала госуслуг - такое сочетание букв и цифр показало свою уникальность", - отметил Качанов.

Члены избиркомов, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг (а таких большинство), могут зайти в свой личный кабинет и получить доступ к сервису на телефоне или на компьютере. В специальную форму вводится тот самый обезличенный код перед выдачей каждого бюллетеня на участке. Скорость ввода данных, по подсчетам Минцифры, - около 30 секунд, соответственно очередей из-за использования этой технологии быть не должно.

Если гражданин зарегистрирован для участия в ДЭГ - система сразу это покажет, и потенциальный нарушитель не получит бумажный бланк на участке. Если его код в базе не обнаружен, то он сможет проголосовать. Но только один раз. В случае обращения на другой участок, там увидят, что человек уже получил бюллетень.

Если гражданин подал заявление через систему "Мобильный избиратель" для голосования на участке по месту нахождения, но пришел на свой по прописке, система это также покажет. В этом случае жесткого запрета на выдачу бюллетеня нет - член избиркома должен связаться с участком, на который подано заявление, и выяснить, голосовал там данный гражданин.

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Новый сервис будет применяться в первую очередь на зарубежных участках, потому что именно там проблема двойного голосования проявилась особенно ярко, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. "И акцент на тех семи регионах, где будет дистанционное электронное голосование, там будет единая база тех, кто заявится голосовать дистанционно", - сообщила она.

Напомним, дистанционное электронное голосование пройдет в сентябре в семи регионах России - Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Кроме того, в порядке эксперимента право на участие в нем получили жители Донбасса с российскими паспортами. Для них также будут организованы обычные участки в Ростовской области.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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