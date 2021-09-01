Киргизия получила 240 миллионов долларов от Международного валютного фонда (МВФ) в виде специальных прав заимствования (СПЗ) в рамках программы антикризисного распределения 650 миллиардов долларов среди 190 стран-участниц фонда.

По словам директора распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, предоставление такого количества средств - крупнейшее за всю историю.

- Оно послужит серьезным стимулом для мировой экономики, а при разумном использовании станет уникальной возможностью для преодоления текущего беспрецедентного кризиса.

Благодаря этому распределению СПЗ будет получена дополнительная ликвидность за счет пополнения валютных резервов государств и сокращения их зависимости от более дорогостоящих внутренних или внешних заимствований. Страны могут использовать предоставленные в рамках распределения финансовые ресурсы для поддержки национальных экономик и усиления борьбы с кризисом, - сообщила Кристалина Георгиева.

По данным МВФ, специальные права заимствования распределены между участниками фонда пропорционально их квотам в организации. Киргизия получила 240 миллионов, а, к примеру, Россия - 17,5 миллиарда долларов.

"Около 275 миллиардов долларов направляется в пользу стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, из которых государства с низкими доходами получат приблизительно 21 миллиард долларов, что в некоторых случаях составляет не менее шести процентов ВВП", говорится в сообщении фонда.

Вместе с объявлением о беспрецедентной программе распределения средств МВФ попросил развитые государства добровольно передать часть предоставленных им СПЗ нуждающимся странам, чьи экономики серьезно пострадали из-за ограничительных антиковидных мер. Откликнулся ли кто-либо на призыв фонда - неизвестно.

Специальные права заимствования - искусственные "деньги", эмитируемые (выпускаемые) Международным валютным фондом. Их нельзя положить в кошелек или сейф, так как существуют они только в безналичной форме. Для того чтобы потратить свои СПЗ, страна должна договориться с другим государством, которое согласится обменять специальные права заимствования на доллары, евро, йены или фунты.

Республика, получив, по сути, "вертолетные" деньги - фактически упавшие с неба - могла бы направить их, к примеру, на уменьшение бюджетного дефицита. Все-таки речь идет о сумме, превышающей 20 миллиардов сомов.

Госказне такие средства в тяжелое нынешнее время однозначно не помешали бы.

Но свои права на предоставленные МВФ 240 миллионов долларов уже "предъявил" Национальный банк КР. В распространенном финансовым регулятором сообщении говорится: "Выделенные средства пойдут на пополнение золотовалютных резервов страны. Сегодня их объем с учетом средств, полученных в рамках последнего распределения, составляет 2, 872 миллиарда долларов".

Как рассказали в Нацбанке, специальные права заимствования могут обмениваться на любую иностранную валюту, но не бесплатно.

"В случае обмена своих СПЗ страна должна выплачивать процентную ставку за использование этих средств. Ставка плавающая, зависит от стоимости заимствований в пяти разных валютах: доллар, евро, британский фунт, японская йена и китайский юань. В настоящее время ставка составляет 0,05 процента годовых", сказано в сообщении Нацбанка.

Между тем республиканские экономисты призвали направить деньги от МВФ на решение актуальных экономических проблем страны. По словам экс-советника премьер-министра КР Кубата Рахимова, республика нуждается в масштабных проектах и укреплении финансовых институтов.

- Получателем средств могло бы стать правительство. У нас есть Российско-Киргизский, Киргизско-Узбекский фонды развития, есть государственные банки. Почему бы не увеличить их капитализацию? Или можно потратить деньги на погашение части госдолга, рассчитаться по внешним займам, - сказал Кубат Рахимов.

Справка РГ



С момента вступления в мае 1992 года в МВФ Киргизия осуществляла сотрудничество с фондом в рамках нескольких механизмов финансирования. В их числе - механизм ускоренного кредитования, финансирование для преодоления внешних шоков, сокращение бедности и содействие экономическому росту.



В 2020 году КР получила кредит МВФ для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 на сумму 242 миллиона долларов. Средства предоставили республики для поддержки государственного бюджета.



По официальным данным, Национальный банк КР, осуществляющий взаимодействие республики с МВФ, полностью погасил свои обязательства по кредитным линиям фонда. За период с 1993 по 2008 годы Нацбанк получил 301,2 миллиона СПЗ на поддержку платежного баланса Киргизии. Последний займ был погашен в 2019 году.