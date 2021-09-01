Для ликвидации последствий урагана "Ида" в США привлекли нацгвардейцев

Ураган "Ида" продолжает бушевать над юго-восточной частью США, особенно сильно при этом досталось штату Луизиана. Власти объявили о привлечении на помощь 4900 бойцов нацгвардии, передает ТАСС. Кроме того, еще 1600 добровольцев заняты поисково-спасательными работами.

"В настоящее время штат мобилизовал более 1600 человек для поиска и спасения людей в Луизиане", - написал в своем аккаунте в соцсети губернатор штата Джон Бел Эдвардс.

Сейчас, после разгула "Иды" над Луизианой, обесточены несколько населенных пунктов штата с общей численностью населения в миллион человек, включая крупнейший город Новый Орлеан. Улицы населенных пунктов затоплены, сильный ущерб нанесен дорожной инфраструктуре. Известно о как минимум двоих погибших.