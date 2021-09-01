До конца 2023 года в РФ создадут 256 тысяч мест в яслях

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что до конца 2023 года в России появится 256 тысяч новых мест в яслях.

"На эти цели за последние четыре года из федерального бюджета было выделено более 150 млрд рублей", - сказал глава государства в среду, выступая по видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане. Президент заверил, что власти и дальше будут развивать социальную, образовательную инфраструктуру во всех регионах страны.

В российских школах должно быть достаточно мест, причем без вторых и третьих смен, добавил президент.

Путин также отметил, что в Дагестане завершилось строительство 37 новых социальных объектов. Причем, по словам президента, 36 из них были возведены военными строителями.

"Это две школы на 700 мест, семь детских садов на 1210 мест и 27 яслей на 5160 человек. Ввод этих объектов позволит повысить качество жизни сразу в 30 населенных пунктах Дагестана", - доложил министр обороны Сергей Шойгу главе государства в ходе совещания Он напомнил, что всего военные должны построить в Дагестане 73 объекта - 16 школ, 20 детских садов и 37 яслей. По словам министра, до конца года будут сданы еще 27 объектов.