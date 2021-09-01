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01.09.2021 16:07
Рубрика: Власть

"Единая Россия" учла предложения по обновлению парка автобусов и скорых

Текст: Татьяна Замахина

Не все регионы обеспечены автомобилями скорой помощи, а также школьными автобусами. Собрав предложения общественности на эту тему, партия "Единая Россия" помогла их реализовать. Кроме того, партия проработает предложение по доставке детей на школьных автобусах до секций и кружков. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на онлайн-совещании на данную тему.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
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Особенно остро проблемы с автобусами и скорыми стоят для сельских территорий, удаленных районов, сказал Турчак. "Собрав предложения, мы обратились с этими проблемами к главе нашего государства, и президент их поддержал", - уточнил он. В результате глава государства поручил в ближайшие три года направить в регионы 5 тысяч новых скорых и в течение четырех лет не менее 16 тысяч современных и безопасных школьных автобусов.

Реестр необходимой регионам техники уже передан в правительство РФ, отметил Турчак. Партия же проконтролирует поставки машин в регионы.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов подтвердил, что это помогло правительству в реализации масштабной программы. По его словам, в этом году регионам будет поставлено 1600 современных, комфортабельных и высокотехнологичных автомобилей скорой помощи, позволяющих в том числе проводить вакцинацию, а также 4 100 школьных автобусов.

Согласно поручению президента РФ, на цели обновления парка правительством в этом году выделено из резервного фонда 15,3 млрд рублей.

На том же совещании стало известно, что ЕР проработает предложение по доставке детей на школьных автобусах до секций и кружков. Инициативу озвучила председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.

"Раз у людей, у родителей такое поручение к партии есть, значит мы его берем в работу, - отреагировал Турчак. - Такое поручение по итогам нашего селекторного совещания мы обязательно дадим".

Власть Работа власти Регионы Партии "Единая Россия"

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