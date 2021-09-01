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01.09.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Экономист обозначил пределы укрепления рубля в сентябре

Текст: Георгий Панин
За август, традиционно считающимся неудачным для рубля, колебания российской валюты составили около 2,5%. Такая низкая для стран EM (emerging markets, развивающиеся рынки) волатильность - хороший показатель, признак грамотной денежно-кредитной и налоговой политики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" финансовый аналитик группы компаний CMS Денис Тодоренко, рассказал получится ли продолжить позитивный тренд:

Фото: iStock
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- Диапазон движения пары доллар/рубль за август 2021 года составил 1 рубль 88 копеек (72,70-74,58), что составляет менее 2 рублей. Почему это так важно и в чем позитив?

Стабильность национальной валюты - один из самых первичных и наглядных признаков "здоровья" экономики. На него обращают внимание все без исключения - инвесторы (как внутри страны, так и заграницей), банки, органы власти, политики, граждане.

Задача по сохранению стабильности всегда была непростой (вспомним 1998-й и 2014-й гг.), потому что факторов, влияющих на рубль, тоже всегда было предостаточно.

Например, сейчас на первое место выходит инфляция.

И вроде бы недавно вышли обнадеживающие исследования по оценке ожидаемой потребителями инфляции (от профессионального канала MMI и опроса от "инФОМ" по запросу ЦБ РФ), которые показали падение медианного показателя на 1% (MMI) и на 0,9% ("инФОМ") соответственно (до 11,1% и 12,5%) в августе по сравнению с июлем.

Но 25 августа вышли официальные данные от Росстата. За неделю с 17 по 23 августа индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на целых 0,1% (при том, что за предыдущие 5 недель цены вообще не росли), а за год 6,67%, что является максимумом с 2016 года.

Эти цифры оказывают повышательное инфляционное давление, двигая ИПЦ в годовом выражении к отметке в 7%, а за 4 недели (с середины августа до середины сентября) показатель увеличится до 0,3%. Сезонное снижение цен на продукты нивелируется ростом на непродовольственные товары (например, на смартфоны).

Кроме данного внутреннего фактора на страну влияет внешняя, привнесенная инфляция. Индекс контейнерных перевозок за неделю (с 19 по 26 августа) после небольшой передышки опять вырос - почти на 2%. С лета 2020 года цена за перевозку 40-футового контейнера выросла в 5 раз: с 2 тысяч долларов до 10 тысяч долларов.

На это должен обратить внимание Центральный банк РФ, заседание которого состоится уже 10 сентября. Поэтому ожидаем закономерного повышения ключевой ставки на предстоящем заседании на 0,25%. Вряд ли мегарегулятор повысит ее сразу на 0,5%, выбрав тактику ожидания. Это позитивно повлияет на рост доходности российских гособлигаций и курс рубля.

18 и 25 августа Минфин провел аукционы по государственным облигациям (ОФЗ-26238, 26239, 26237 и 26240), суммарно сумев привлечь почти 233 миллиарда рублей по хорошим ставкам, т.к. спрос был сильным. Доля нерезидентов вновь начала расти и превысила 20% (20,6%). Увеличивающийся спрос со стороны иностранцев на рынке ОФЗ в последние 2 месяца косвенно свидетельствует об ожидании дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Позитивно на состояние экономики и курс рубля влияет и динамика цен на нефть. Победа Китая (0 случаев) на штамм коронавируса "дельта" вернула рынкам надежды на сохранение спроса самой потребляющей "черное золото" страной (более 3% мирового спроса). Прогноз ОПЕК от 12 августа по спросу на нефть в 2021 году остался почти без изменений и составит 96,57 миллиона баррелей. Опасения по поводу заседания ОПЕК+ 1 сентября (что страны-участники картеля могут нарастить добычу) вряд ли материализуются. Ураган Ида, бушующий в Мексиканском заливе, также поддерживает котировки.

Спрос на рисковые активы поддерживает и сохраняющаяся ультрамягкая политика ФРС США. На симпозиуме в Джексон-Хоуле 27 августа Дж. Пауэлл подтвердил, что здесь и сейчас меры поддержки сворачивать пока не будут. Омрачить рынки и склонность к риску может отчет по рынку труда США в эту пятницу. В любом случае до 22 сентября (ближайшее заседание ФРС) никаких решений принято не будет.

Налоговый период, начавшийся 16 августа, также дует попутным ветром для национальной валюты (экспортеры продают валюту для выплаты налогов). На очередные санкции, объявленные 20 августа OFAC (подразделением Минфина США), реакции уже не было.

С учетом всего перечисленного и принимая во внимание технический анализ, прогноз по курсу доллар/рубля на сентябрь 71,60-75,30 с большей вероятностью к понижению (укреплению рубля). По евро/рублю картина схожа, но с чуть более узким диапазоном: 86-88 рублей.

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