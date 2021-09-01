Эксперт оценил перспективы льготных кредитов на покупку электромобилей

Льготное кредитование на покупку электромобилей может стать не только перспективным, но и одним из самых прогрессивных и трендоформирующих в сфере "зеленого кредитования", учитывая колоссальный экологический эффект от перехода на такие машины, считает председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

"С потребительской точки зрения, ставки более чем привлекательные, - указал Емелин. -Электромобили - реальная помощь планете от ее экологически неравнодушных жителей".

Как ранее сообщал "Коммерсант", ВТБ готовится запустить, а Газпромбанк уже ввел соответствующие программы кредитования. Ставки по ссудам ВТБ составят 3% годовых, они будут выдаваться на 7 лет при минимальном первоначальном взносе в 20%. Максимальная сумма займа - 7 млн рублей. В Газпромбанке кредит в размере до 5 млн рублей выдается на 5 лет под 3,9% годовых.