Эксперт рассказал, когда в России снова появятся эквадорские бананы

Экспорт бананов из Эквадора в Россию пока продолжает падать, но ситуация вскоре должна улучшиться, рассказал исполнительный директор Ассоциации коммерциализации и экспорта бананов Acorbanec Ричард Саласар.

Acorbanec поставляет в Россию более 60% от всего объема бананов. В конце июня средняя стоимость килограмма бананов в России превысила 84 рубля, увеличившись за год на 4,5%. При этом с мая цены на эти фрукты начали падать.

Как рассказал Саласар, отпускные цены в Эквадоре остаются низкими, а дорожают бананы по пути на полки российских магазинов - довольно существенно выросли цены на коробки и пластик для упаковок, на высоком уровне держится тариф на морские перевозки, а также увеличились пошли ЕАЭС.

"Цена на картон в среднем увеличилась с 1,20 до 1,51 доллара за коробку, пластик подорожал на 5-10%", - цитирует Саласара "Прайм".

Кроме того, снижаются поставки - за первое полугодие экспорт бананов в Россию упал более чем на 6%. На объемы влияют самые разные факторы, включая пандемию и ситуацию с долларом. Однако эксперт считает, что в конце сентября ситуация с поставками улучшится.