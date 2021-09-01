Эксперт рассказал, во сколько россиянам обошлись цветы на 1 сентября

Россияне в среднем потратили на цветы к 1 сентября 1,5 тыс. рублей, рассказал "Российской газете" директор Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Эпштейн. Так, например, в Ханты-Мансийском автономном округе средняя стоимость букета составила 1,6 тыс. рублей, а в Тюменской области - 1,4 тыс. рублей. Дороже всего букет ко Дню знаний обошелся москвичам, которые в среднем отдали за него 2,5 тыс. рублей.

При этом самыми популярными цветами, которые дарили учителям в этом году, были розы, хризантемы, астры и георгины, реже гладиолусы. В ряде случаев альтернативой им стали букеты из конфет, хотя их стоимость значительно выше, отмечает эксперт. Цена такого подарка составила от 3 тыс. рублей.

Эпштейн также отметил, что в последнее время интерес к большому количеству букетов падает не только со стороны родителей, но и учителей. Поэтому многие классы в качестве альтернативы большому количеству цветов покупали по одному цветку от каждого ребенка, которые складывали в большой и красивый букет.

Чаще вместо срезанных растений учителям стали дарить цветы в горшке. Они дешевле среднего букета, на них родители потратили в среднем - от 600 рублей.