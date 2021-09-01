Эксперты рассказали, когда ждать PlayStation 5 и Xbox Series X в магазинах

У ряда российских ретейлеров в наличии появилась новейшая консоль от компании Microsoft - Xbox Series S - ее можно приобрести по официальной цене - 26 990 рублей.

Однако Xbox Series X и PlayStation 5 до сих пор нет в свободной продаже. "РГ" узнала у Sony и Microsoft, когда изменится ситуация с консолями.

"В данный момент мы наблюдаем повышенный спрос на консоли Xbox Series X/S. Мы рады растущему интересу и хотим заверить, что уже работаем с нашими ретейл-партнерами над тем, чтобы ускорить следующие поставки консолей", - сообщили в пресс-службе Microsoft.

В пресс-службе Sony отметили, что игровые приставки PlayStation 5 регулярно поступают в розничную продажу, но спрос до сих пор высокий. "Наши усилия направлены на то, чтобы купить консоль мог каждый желающий", - подчеркнул представитель компании.

В "М.Видео-Эльдорадо" подтвердили "РГ", что новейшее поколение консолей регулярно поступает в магазины. "В настоящий момент мы предлагаем покупателям их при помощи механики со сбором заявок, - рассказали в пресс-службе ретейлера. - Новинки поступают регулярно, но в ограниченном количестве, что пока не позволяет удовлетворить спрос и открыть свободную продажу".