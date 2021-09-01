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Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали о росте числа ИП, работающих в сфере образования

Текст: Василий Кошкин
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Число индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере образования, с 2018 года выросло на 23%. При этом количество государственных образовательных организаций снизилось на 6%, а доля юрлиц в этой сфере сократилась на 7%, об этом говорится в исследовании проекта API Контур.Фокуса.

Фото: iStock
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Сейчас в России работают 164,5 тысячи образовательных организаций (на 1,4 % больше, чем в августе 2018 года) - 86,9 тысячи относятся к государственным, 27,3 тысячи управляют юридические лица, еще 50,4 тысячи - индивидуальные предприниматели. "Таким образом, больше половины школ, детских садов, техникумов, институтов и других образовательных учреждений в стране находятся в ведении государства", - отмечается в исследовании.

Коммерческий спектр образования в России в большей степени - 34% - представлен в направлении "дополнительное образование детей и взрослых". Еще 22% "частников" (юрлица и ИП) оказывают услуги по дошкольному образованию.

Больше всего образовательных организаций в России зарегистрировано в Москве (10% от общего числа). На втором месте Московская область (5%) и Санкт-Петербург (5%). На третьем - Краснодарский край (4%).

Экономика Бизнес Общество Образование

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