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Фото: Вышедшая из комы МакSим пришла с дочерью на линейку

Новости
    01.09.2021, 23:17
Текст:   Олег Усков
38-летней российской певице МакSим, пролежавшей в тяжелом состоянии в коме полтора месяца, полегчало настолько, что она пришла к своей младшей дочери Маше в школу на первую линейку ребенка. Таким образом, впервые после болезни появившись на публике.

Соответствующее фото было замечено в Instagram Инессы Бохонской, директора школы №1287, куда теперь ходит девочка.

При этом Марина (настоящее имя артистки), выглядящая вполне презентабельно для человека, постоявшего на грани смерти, запечатлена на снимке с другой артисткой - Юлией Пересильд, которая состоит в совете школы.

Стоит отметить, что школа №1287 считается престижной. Помимо Пересильд, в ее управляющем совете находятся мастер спорта Татьяна Тарасова, режиссер Алексей Учитель, боксер Григорий Дрозд, советский хоккеист и тренер Борис Михайлов, другие известные россияне, информирует страница фан-клуба исполнительницы "ВКонтакте".

Мария - дочь МакSим от бизнесмена Антона Петрова. Кроме того, у певицы есть старшая дочь, двенадцатилетняя Александра - от звукорежиссера Алексея Луговцова.

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