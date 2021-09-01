Фото: Вышедшая из комы МакSим пришла с дочерью на линейку

Соответствующее фото было замечено в Instagram Инессы Бохонской, директора школы №1287, куда теперь ходит девочка.

При этом Марина (настоящее имя артистки), выглядящая вполне презентабельно для человека, постоявшего на грани смерти, запечатлена на снимке с другой артисткой - Юлией Пересильд, которая состоит в совете школы.

Стоит отметить, что школа №1287 считается престижной. Помимо Пересильд, в ее управляющем совете находятся мастер спорта Татьяна Тарасова, режиссер Алексей Учитель, боксер Григорий Дрозд, советский хоккеист и тренер Борис Михайлов, другие известные россияне, информирует страница фан-клуба исполнительницы "ВКонтакте".

Мария - дочь МакSим от бизнесмена Антона Петрова. Кроме того, у певицы есть старшая дочь, двенадцатилетняя Александра - от звукорежиссера Алексея Луговцова.