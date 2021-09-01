Фрэнсис Форд Коппола назвал актерский состав фильма своей мечты

Фрэнсис Форд Коппола объявил каст "Мегалополиса" - фильма, который сам мэтр называет главным в своей жизни.

Актёры, которых перечисляет Deadline, разумеется, самого первого эшелона: Оскар Айзек, Форест Уитакер, Кейт Бланшетт, Джон Войт, Мишель Пфайффер, Зендея, Джессика Лэнг и, самое главное - Джеймс Каан, Сонни Корлеоне из "Крёстного отца".

Плюс давно ходят слухи о том, что на одну из ролей намечен Джуд Лоу, но пока официального подтверждения этому нет.

82-летний Коппола готов финансово вложиться в производство, чтобы ничто не помешало реализовать его мечту: по словам постановщика, он "готов на всё". "Могу вложить 100 миллионов долларов, если потребуется", - сказал Коппола.

Предварительный бюджет составляет примерно 100-120 миллионов.

"Мегалополис" расскажет о противостоянии архитектора Сержа Катилины (его сыграет Оскар Айзек), который хочет превратить Нью-Йорк в утопический супергород, с мэром Фрэнком Цицероном (Форест Уитакер), готового на все.