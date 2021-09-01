Новости

Джеймс Ганн выложил первый постер сериала "Миротворец" 17:49
Ван Дамм показал свои коронные удары в ролике про мобильную игру 17:22
Том Холланд в образе Человека-паука поздравил Зендею с днем рождения 17:03
Доктор Стрэндж попал во временную петлю в новой серии "Что, если…?" 15:26
Лидер Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом 15:20

Фрэнсис Форд Коппола назвал актерский состав фильма своей мечты

Новости
    01.09.2021, 17:42
Текст:   Козьма Лоханкин

Фрэнсис Форд Коппола объявил каст "Мегалополиса" - фильма, который сам мэтр называет главным в своей жизни.

Фото: kinopoisk.ru
"Шан-Чи и легенда десяти колец": новый поход Disney на Китай

Актёры, которых перечисляет Deadline, разумеется, самого первого эшелона: Оскар Айзек, Форест Уитакер, Кейт Бланшетт, Джон Войт, Мишель Пфайффер, Зендея, Джессика Лэнг и, самое главное - Джеймс Каан, Сонни Корлеоне из "Крёстного отца".

Плюс давно ходят слухи о том, что на одну из ролей намечен Джуд Лоу, но пока официального подтверждения этому нет.

82-летний Коппола готов финансово вложиться в производство, чтобы ничто не помешало реализовать его мечту: по словам постановщика, он "готов на всё". "Могу вложить 100 миллионов долларов, если потребуется", - сказал Коппола.

Фото: Русский Репортаж
"Дом улиток": Стивен Кинг по-испански

Предварительный бюджет составляет примерно 100-120 миллионов.

"Мегалополис" расскажет о противостоянии архитектора Сержа Катилины (его сыграет Оскар Айзек), который хочет превратить Нью-Йорк в утопический супергород, с мэром Фрэнком Цицероном (Форест Уитакер), готового на все.

Новости

Disney снимет сериал о личной жизни дизайнера Карла Лагерфельда 14:17
Вышел трейлер второго сезона "О всех созданиях - больших и малых" 14:12
Ракетчик в перезапуске станет темнокожим 14:02
Вышел трейлер хоррора "Злое" - от создателя "Пилы" Джеймса Вана 13:40
⧣ США
⧣ Соединенное Королевство
Фото: instagram.com/ marcusbirks
40-летний рэпер Маркус Биркс отказался вакцинироваться и умер от COVID 13:08
Стало известно, кто станет Черной пантерой вместо умершего Боузмана 12:47
"Босс-молокосос 2" опять возглавил российский прокат 31.08.2021
⧣ Джуд Лоу
Фото: kino-teatr.ru
Найден актер на роль Аберфорта Дамблдора в приквеле "Гарри Поттера" 16.07.2021
Алан Тьюдик и дочь Миллы Йовович сыграют в ремейке "Питера Пэна" 17.03.2021
Главные фильмы 2020 года по версии "Кинократии" 31.12.2020