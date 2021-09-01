"Газпром" планирует побить рекорд десятилетия по добыче газа

Объемы добычи газа "Газпромом" в 2021 году станут рекордными за последние десять лет, несмотря на аварию на заводе в Новом Уренгое. Об этом заявил начальник департамента компании Александр Иванников.

По его словам, которые приводит ТАСС, объем добычи газа монополией увеличится более чем на 55 миллиардов кубометров и превысит в 510 миллиардов кубометров.

В компании уверяют, что авария незначительно повлияла на объемы добычи. Однако в первые дни после нее "Газпрому" пришлось снизить производство на месторождениях Надым-Пур-Тазовской группы, а также экспорт по маршруту Ямал-Европа, а затем компенсировать поставки за счет отбора из подземных хранилищ газа в Европе.

В то же время в первом полугодии 2021 года поставки газа в страны Западной Европы были увеличены на 28,52 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 77,235 миллиардов кубометров.