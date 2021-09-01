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01.09.2021 01:37
Рубрика: Экономика

"Газпром" завершает укладку второй нитки "Северного потока-2"

Текст: Евгения Думанская
Российская газета - Столичный выпуск № 198(8549)
"Газпром" завершает пуско-наладочные работы на первой нитке "Северного потока-2" и работы по укладке второй нитки газопровода. Об этом заявил представитель компании во время телефонной конференции.

В компании отметили, что после укладки второй нитки потребуется провести ряд мероприятий для ее запуска.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Могу лишь дополнить, что мы прикладываем максимум усилий, чтобы в ближайшее время газопровод "Северный поток-2" запустить в эксплуатацию", - цитирует топ-менеджера "Газпрома" ТАСС.

В свою очередь начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников отметил, что компания не ожидает серьезного влияния запуска "Северного потока" на общие объемы экспорта в этом году - как уже сообщалось, по новому газопроводу планируется поставить 5,6 миллиарда кубометров.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Пропускная способность газопровода оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.

В конце июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что "Северный поток-2" построен на 99%. Трубоукладчик "Академик Черский" полностью выполнил свой объем работ, на заключительном этапе проекта работает баржа "Фортуна".

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

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